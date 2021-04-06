شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يُتوج الجبير بجائزة الاعتدال.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يُتوج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غداً (الأربعاء)، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بجائزة الاعتدال للعام 1441هـ -2020م, وذلك بجامعة الملك عبد العزيز.

وأكد نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن الجائزة تدعم جهود المملكة في تعزيز الاعتدال الذي يعزز مفاهيم الحفاظ على القيم الإسلامية المعتدلة وتسليط الضوء على الأفكار الدخيلة والمتطرفة.

وجاء إعلان تتويج الجبير نظير إبرازه الاعتدال السعودي في مهامه الخارجية الدولية على مدى أعوام، مستندًا إلى مبدأ الاعتدال في كل مَجمَع ومحفل، مصارعًا الحُجج بالمنطق والسياسة والاعتدال الفكري، كما أظهر الصورة الحقيقية لمواقف المملكة العربية السعودية، وصدق نواياها إزاء القضايا المرتبطة بالعدالة والإسلام وحقوق الإنسان.