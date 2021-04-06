السعودية | السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان

شكرا لقرائتكم السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الثلاثاء، قراراً بتعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان.

ونشر موقع الوزارة على "تويتر"، توجيها لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان لعام 1442هـ -2021.

جاء على النحو التالي:

1/تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وأن يشمل ذلك الإفطار والسحور داخلها ، أو في المرافق التابعة لها.

2/ تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد.

3/ التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وتم تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

واختتم التوجيه بالتنويه بأن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع سيتم الإفادة عنه لاحقاً في بيان تصدره الوزارة.