مركز «الأرصاد» يوضح خريطة المناطق المتأثرة بارتفاع الحرارة.. الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس غدٍ الأربعاء، أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثَمَّ على وسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من وسط المملكة وعلى مناطق المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، مع تكون سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-35كم/ساعة، على الجزء الشمالي الأوسط. وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، أمّا الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 18-35كم / ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء بالدرجة المئوية:

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