وزارة التعليم: فتح بطاقة الترقية على «نظام فارس».. غدًا الأربعاء

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، فتح بطاقة الترقية على «نظام فارس»، لمنسوبي الوزارة من شاغلي الوظائف الإدارية، غدًا الأربعاء بداية من الساعة السادسة مساء.

وقالت ابتسام الشهري عبر حسابها على موقع «تويتر»: «توضّح وزارة التعليم لمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية أن فتح بطاقة الترقية على نظام فارس؛ سيبدأ غدًا الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ من الساعة السادسة مساءً».

وأضافت: «ويستمر حتى 15/ 10/ 1442هـ، كما تدعو جميع من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم؛ لضمان الدخول في عملية المفاضلة».

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