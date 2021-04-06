3 خطوات للحصول على استشارة ادخارية من «التنمية الاجتماعية»

حدد بنك التنمية الاجتماعية نحو 3 خطوات للحصول على استشارة ادخارية من خبراء الادخار والتخطيط المالي.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن استشارة إدخارية هي مبادرة تتيح لك استشارة خبير يساعدك على تخطيط أموالك وادخارها.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أنه أطلق مبادرة استشارة ادخارية بمناسبة الأسبوع العالمي للمال، بدأت في 22 مارس المنصرم وممتدة حتى 11 أبريل الجاري.

ويمكن للمستفيدين طلب الاستشارة الادخارية من خلال الدخول على صفحة الاستشارة على الموقع الإلكتروني للبنك، ثم ارفع الطلب، ثم حدد موعد، ثم احصل على الاستشارة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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