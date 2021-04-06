بالصور.. تدشين مبادرة تطعيم منسوبي التعليم بلفاح كورونا في الرياض

بدأت إدارة تعليم الرياض، تطعيم منسوبي التعليم بلقاح كورونا، بالتنسيق مع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة.

وذكرت إدارة تعليم الرياض –عبر تويتر- أنه إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة، وبناءً على توجيه وزير التعليم، قام مدير عام تعليم الرياض بتدشين مبادرة تقديم لقاح كورونا لمنسوبي تعليم الرياض بالتعاون مع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة في مقر إدارة التعليم.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وجه بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.

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