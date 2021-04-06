طبيبة سعودية تحصل على براءة اختراع من أمريكا.. ابتكرت جهازًا لتبطين الأسنان

حصلت الأستاذ المساعد بقسم علوم إصلاح الأسنان بطب الاسنان بجامعة الملك سعود، الدكتورة سارة العنقري، على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي؛ لابتكارها جهازًا لتبطين الأسنان.

وصرحت جامعة الملك سعود –عبر تويتر- أن مكتب براءات الاختراع الأمريكي منح براءة اختراع للدكتورة سارة العنقري الأستاذ المساعد بقسم علوم إصلاح الأسنان، وذلك لاختراعها «Multifunctional dental liner applicator» وهو جهاز متعدد الوظائف لوضع وتطبيق المادة المبطنة للأسنان.

من جانبها، قالت الدكتورة سارة العنقري –عبر تويتر- «الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حصلت على براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع».

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