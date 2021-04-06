«التقاعد» تحدد خطوات إدارة الحساب البنكي

حددت المؤسسة العامة للتقاعد خطوات إدارة الحساب البنكي، بحيث تسمح هذه الخدمة من تقديم طلب إضافة أو تعديل لرقم IBAN لدى المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني أن إدارة الحساب البنكي تتم عن طريق الدخول لموقع المؤسسة، ثم الضغط على «الخدمات الالكترونية».

ثم اختيار خدمة «إدارة الحساب البنكي» ضمن خدمات المتقاعد أو المستفيد، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون مقدم الطلب متقاعد أو مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي. وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

اقرأ أيضًا:

3 خطوات للاستعلام عن مشترك في «التقاعد»

نظام تبادل المنافع.. «التقاعد» تحدد 8 شروط لطلب ضم مدة الاشتراك