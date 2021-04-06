«شؤون الحرمين» تطلق أولى مبادرات شهر رمضان

أطلقت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية ممثلة في وحدة العلاقات العامة، أولى مبادرات وكالة الشؤون التطويرية النسائية لشهر رمضان المبارك بعنوان «كُن مسعفًا».

وقالت مديرة وحدة العلاقات العامة، بتول محمود الكيشان، إن المبادرة قُدمت بالتعاون مع جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية، حيث ألقتها الممرضة والمثقفة الصحية سيده الجهني عبر منظومة الاتصال عن بُعد، وقد تناولت فيها عددًا من المحاور كان من أبرزها تعريف الإسعافات الأولية وأهدافها ومبادئها وكيفية التعامل مع إصابات العمل.

وعبرت الكيشان، عن شكرها الجزيل لوكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية الدكتورة العنود بنت خالد العبود على دعمها المتواصل لرفع مستوى التوعية لدى المنسوبات لتقديم أرقى الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام.

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