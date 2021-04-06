العملية استغرقت 5 دقائق.. استخراج قطعة نقود من بلعوم طفل بجدة

نجح فريق طبي بمستشفى رابغ العام، من استخراج قطعة معدنية من البلعوم لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وذلك من خلال عملية لم تستغرق أكثر 5 دقائق.

وذكرت مديرية الشؤون الصحية بجدة –في بيان لها- أن الطفل قدِم لطوارئ المستشفى وهو يشكو من بلع جسم غريب «قطعة نقود معدنية»، كانت قد عَلِقت في منطقه البلعوم الحنجري مما تَسَبّب في اختناق وعدم القدرة على البلع.

أضافت صحة جدة، أن الطاقم الطبي قرر إجراء عملية عاجلة بالمنظار لإزالة الجسم الغريب، والتي تبّين أنها قطعة معدنية نقدية، وقد تكلّلت العملية بالنجاح بعد أخذ جميع الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، وبدون حدوث مضاعفات؛ حيث غادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة.

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