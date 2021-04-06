إجراءات للجوامع والمساجد في رمضان

1/ تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وأن يشمل ذلك الإفطار والسحور داخلها، أو في المرافق التابعة لها.
2/ تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد.
3/ التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.
واختتم التوجيه بالتنويه على أن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع سيتم الإفادة عنه لاحقا في بيان ستصدره الوزارة.
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