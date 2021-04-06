أمير عسير يرعى حفل تخريج 16 ألف طالب وطالبة من جامعة الملك خالد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

يرعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مساء اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدفعة الـ23 من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد، والذي يقام عن بُعد.

رعاية واهتمام القيادة:

ونوه رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بما يحظى به قطاع التعليم كغيره من قطاعات الدولة من رعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما شكر أمير منطقة عسير على اهتمامه الدائم بالجامعة ورعايته لحفل تخرج الدفعة الـ 23، مثمنًا جهود وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري وما حققته الوزارة من تميز ونجاح.

تخريج ١٦ ألف طالب وطالبة:

وأوضح السلمي أن جامعة الملك خالد تسعد اليوم بتخريج أكثر من 16 ألف طالب وطالبة من مختلف الدرجات العلمية من مرحلة الدبلوم إلى الدكتوراه للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني وأيضاً الفصل الصيفي للعام 1442هـ في 29 كلية، تحوي أكثر من 80 برنامجًا علميًّا صممت وفق معايير عالمية لتواكب التطور الذي تشهده المملكة.

يساهمون في بناء الوطن:

وقال السلمي: “إننا اليوم نحتفي بسواعد شابة وكفاءات وطنية مؤهلة سينضمون إلى كوكبة العاملين في صروح هذا الوطن العظيم ويساهموا بفاعلية في البناء والتنمية بعد أن كانوا على مدى سنوات مضت مصدر فخر واعتزاز للجامعة، ومحركًا علميا للكثير من الفعاليات والبرامج والمنجزات.

كما هنّأ السلمي أسر الخريجين والخريجات، مؤكدًا أنهم “بذلوا ما في وسعهم وحرصوا على أن تتهيأ لأبنائهم وبناتهم فرص النجاح والتفوق فاستحق هؤلاء الآباء والأمهات والأسر أن تتكلل جهودهم بالتوفيق وأن يشهدوا لحظات تتويج أبنائهم وبناتهم بكل فخر واعتزاز”.

ومن المقرر أن يشتمل الحفل على العديد من الفقرات منها كلمة لأمير عسير وأخرى لرئيس الجامعة وعميدي القبول والتسجيل والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة التي يقدمها طلاب الجامعة، فيما هيأت الجامعة موقعًا إلكترونيًّا تفاعليًّا على الرابط هنا لمشاركة تهاني الخريجين وذويهم.

شارك الخبر