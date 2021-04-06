التعليم لشاغلي الوظائف الإدارية: حدثوا بياناتكم على نظام فارس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التعليم لمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية أن فتح بطاقة الترقية على نظام فارس سيبدأ يوم غد الأربعاء الموافق 25/ 8/ 1442هـ من الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 15/ 10/ 1442هـ.

ودعت الوزارة عبر حساب متحدثها الرسمي على موقع تويتر، اليوم جميع من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم؛ لضمان الدخول في عملية المفاضلة.

صلاحية بياناتي

وأكدت التعليم على أهمية إضافة المؤهلات والدورات التدريبية مكتملة البيانات، وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس، إضافة إلى التأكد من وجود تقويم الأداء الوظيفي في النظام؛ ليتمكن الموظف والموظفة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم.

يأتي ذلك بناءً على اهتمام الوزارة بمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، ولما تمثله الترقية من أهمية وأثر في تطوير الكوادر البشرية.

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