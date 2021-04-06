الهيئة الملكية للعلا تطلق المرحلة الثالثة من برنامج الابتعاث

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - واس

تطلق الهيئة الملكية لمحافظة العلا، المرحلة الثالثة من برنامج “الابتعاث”، الذي يهدف للارتقاء بمهارات وقدرات أبناء وبنات العلا؛ تحقيقا لمبدأ تمكين أهالي العلا، للمشاركة في استراتيجية تنمية وتطوير المحافظة.

فرص عمل:

ويتيح البرنامج للمبتعثين والمبتعثات، التدريب في مجالات تتناسب مع فرص العمل المستقبلية في العلا، كالسياحة، والضيافة، والتقنيات الزراعية، وعلوم الآثار والتاريخ والفنون والمتاحف، ويمكّنهم من اكتساب المهارات والخبرات والأدوات التي تؤهلهم لسوق العمل في العلا.

ألف طالب وطالبة:

وتأتي المرحلة الثالثة من البرنامج ضمن استراتيجية العلا التي تستهدف ابتعاث ألف طالب وطالبة، أربعمائة منهم تم ابتعاثهم ضمن المرحلتين الأولى والثانية، فيما تم تخريج الدفعة الأولى منهم هذا العام.

وأشار الأستاذ محمد الشكره، مدير برنامج الابتعاث: “أن أهالي العلا هم شركاء في جميع برامجنا المجتمعية، حيث يشارك أبناء وبنات العلا في صناعة المستقبل”، مضيفا أن المرحلة الثالثة للابتعاث تأتي ضمن خطة مستدامة لتمكين المجتمع، وتأتي متزامنة مع إطلاق “مركز اللغات”، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج “حمّاية”.

مجتمع معرفي:

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، من خلال برنامج “الابتعاث” للمساهمة في بناء مجتمع معرفي متميز يمتلك المهارات والقدرات اللازمة التي تتناسب مع أهداف الهيئة والتوجهات الاستراتيجية، وتوفير تعليم عالي الجودة في مؤسسات تعليمية رائدة ومراكز تدريب عالمية؛ تُساهم في الارتقاء بمهارات وقدرات أبناء وبنات العلا، وإعدادهم للمشاركة والقيام بدور رائد في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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