شكرا لقرائتكم خبر عن البارقي لـ«الخليج 365»: تم تطهير وتعقيم مبنى البلدية بالكامل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوقفت بلدية محافظة بارق استقبال المراجعين نظراً لتزايد الحالات المصابة بفايروس كورونا من منسوبي البلدية، حيث سيتم إنهاء المعاملات إلكترونياً وعن بُعد من قبل الموظفين الإداريين وعبر منصة خدمة العملاء.

وقال مدير العلاقات العامة ببلدية محافظة بارق أحمد البارقي لـ«الخليج 365»، أنه تم اليوم (الثلاثاء) تعقيم وتطهير مكاتب ومبنى وبهو البلدية كاملا. وإجابة على سؤال «الخليج 365»عن أسباب عدم اكتشاف حالات الإصابة بين الموظفين وهل يوجد أجهزة لقياس الحرارة في البلدية قال: «جهاز في مدخل البلدية العام وآخر في المدخل الخاص».