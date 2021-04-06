شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة القصيم يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم (الثلاثاء) وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، يُرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومدير هيئة مدن المهندس خالد السالم، ووكيل الرقابة التعدينية المهندس أحمد فقيه، ومساعد وزير الصناعة المهندس بدر الفودة.

وبحث أمير منطقة القصيم خلال اللقاء الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتعديني في منطقة القصيم، وكيفية تفعيل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تسعى الوزارة إلى تقديمها للمهتمين من خلال مشاريع القطاع والخدمات التي تُقدمها الوزارة تحت مظلتها في المنطقة.