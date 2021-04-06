شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تفعّل خدمة تقييم ادعاءات منتجات التجميل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة تقييم ادعاءات منتجات التجميل، بهدف التحقق من مطابقتها للوائح الفنية والحصول على شهادة مطابقة الادعاء، وتنظيم سوق منتجات التجميل.

وأوضحت «الهيئة» أنه يُقصد بالادعاءات: أي معلومة عن طبيعة أو تأثير أو فعالية أو المحتويات المذكورة على المستحضر، أو في الإعلان أو بأي وسيلة ترويجية، سواءً كانت صورا أو رسوما أو رموزا بأي شكل من الأشكال، ينص أو يدعي أو يلمح إلى أن المنتج التجميلي له خصائص محددة.

وتتيح الخدمة لشركات ومصنعي منتجات التجميل تقديم طلب تقييم ادعاءات المنتج التجميلي عن طريق فتح حساب في نظام إدراج منتجات التجميل، ليجري بعد ذلك البت في مطابقة تلك الادعاءات لاشتراطات ومواصفات ولوائح وتعاميم منتجات التجميل المعتمدة لدى «الهيئة»، وتصدر على إثر ذلك شهادة في حال مطابقة المنتج للوائح الفنية والتعاميم الصادرة من «الهيئة».