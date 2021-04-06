شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات القوات المسلحة بالطائف تدشن مركز للقاحات في الردف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضمن الجهود التي تبذلها الجهات المختصة من أجل التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فايروس كورونا (Covid-19) ورفع مستوى الوعي بأهمية التطعيم ضد الفايروس والوقاية منه لدى المواطنين والمقيمين، دشنت مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف مركز تسجيل لتلقي لقاح كورونا بمتنزه الردف، وبحضور مدير مركز اللقاحات بمستشفيات القوات المسلحة العميد الدكتور تركي الزهراني ليضاف إلى المراكز التي سبق تدشينها، وجُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية التي تساعد المواطنين والمقيمين على التسجيل بكل يسر وسهولة، وتغطي الحملة 4 مواقع حيوية بالمحافظة.

يذكر أن مركز التسجيل بمتنزه الردف يصاحبه حملة للتبرع بالدم.