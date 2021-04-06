شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتيح لمنسوبيها أخذ اللقاح في مبنى الوزارة الرئيسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أتاحت وزارة التعليم لكافة منسوبيها العاملين في المبنى الرئيسي إمكانيه أخذ اللقاح في المبنى، وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم ممثلة في الصحة المدرسية. وأوضحت الوزارة أن هذا الأمر يأتي انسجاماً مع توصيات وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى بأهمية أخذ اللقاح للحماية من الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد-19). مشيرة إلى أن حملة التطعيم ستنطلق في المبنى الرئيسي للوزارة من يوم الأحد القادم على أن يقوم منسوبوها بالتسجيل خلال الأيام القليلة القادمة.