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«الأحوال»: «الثوب الملون» مسموح في صورة بطاقة الأحوال

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جدة - خالد شويل - شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على وجوب التقيد بالزي الرسمي السعودي عند التصوير لإصدار أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وأنه لا يمكن التصوير دون ارتداء الشماغ أو الغترة.

وأعلنت أنه يمكن للراغبين بالتصوير ارتداء الثوب الشتوي «الملون» والشماغ أو الغترة، وهو ما يؤكد عدم اشتراط أن يكون التصوير بالثوب الأبيض فقط.

كما أكدت «الأحوال المدنية» على أهمية ارتداء الزي الرسمي عند التوجه إلى مقارها وفروعها لاستلام بطاقة الهوية.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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