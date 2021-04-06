شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال»: «الثوب الملون» مسموح في صورة بطاقة الأحوال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على وجوب التقيد بالزي الرسمي السعودي عند التصوير لإصدار أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وأنه لا يمكن التصوير دون ارتداء الشماغ أو الغترة.

وأعلنت أنه يمكن للراغبين بالتصوير ارتداء الثوب الشتوي «الملون» والشماغ أو الغترة، وهو ما يؤكد عدم اشتراط أن يكون التصوير بالثوب الأبيض فقط.

كما أكدت «الأحوال المدنية» على أهمية ارتداء الزي الرسمي عند التوجه إلى مقارها وفروعها لاستلام بطاقة الهوية.