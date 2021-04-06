شكرا لقرائتكم خبر عن «روزوود جدة» توزع وجبات عشاء في مستشفى الملك فهد العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترتكز مجموعة فنادق روزوود بقوة على أساس علاقات الضيافة الفاخرة، وهو إيمان بأن الضيافة الحقيقية تنبع من رعاية وبناء علاقات قوية ودائمة مع الزملاء والضيوف والشركاء والمجتمعات.

قام فريق من موظفي روزوود جدة في 30 مارس، بتوزيع 200 وجبة عشاء على الأطباء والممرضات والموظفين في مستشفى الملك فهد العام تقديراً لكل تضحياتهم ومساهماتهم وجهودهم طوال فترة انتشار جائحة فايروس كورونا.

إلى جانب الاعتراف بالعمل الجاد الذي يقوم به موظفو الخطوط الأمامية في إنقاذ الأرواح والحفاظ على صحة الناس في الأوقات الصعبة، التزمت روزوود جدة أيضاً بلعب دور أقوى في دعم وبناء المجتمع بعد الزيارة.

قال مازن علام، المدير العام لـ«روزوود جدة»: «منذ البداية، كان فريق الصحة في الخطوط الأمامية يقاتلون يومياً لضمان رفاهيتنا، ويواصلون تكريس أنفسهم. ونحن ممتنون جداً لهم ولإحساسهم الثابت بالإنسانية - ونأمل في بذل المزيد لخدمة مجتمعنا في المستقبل».

نبذة عن فندق روزوود جدة

حاز فندق روزوود جدة على جوائز عدة، وهو يجمع بين التصميم الباهر والرقيّ غير المسبوق بدقة متناهية. ويُعدّ الفندق مناسباً للمسافرين بغرض العمل والترفيه على حد سواء، ويقع على كورنيش جدة، وهو أحد أروع المواقع التي تمتد بمحاذاة البحر الأحمر على طول أكثر من 20 ميلاً. كما يتميز فندق روزوود بموقعه القريب من المناطق التجارية، والدبلوماسية والحكومية الرئيسية ومناطق التسوق الفاخر.

علاوة على ذلك، يضم الفندق 101 غرفة ضيوف و26 جناحاً مصمّماً يدوياً بحيث يناسب المتطلبات الفردية، وهو مجهز بأثاث أنيق يبرز مفهوم الجمالية العصرية بأبهى حللها. تتميز أغلب هذه الغرف والأجنحة على مناظر خلابة على البحر الأحمر، وتحظى جميعها بخدمة الخادم الشخصي على مدار الساعة مع حلول أعمال وترفيه فائقة الحداثة. في الطابق 17 يتواجد مركز الصحة واللياقة البدنية بالإضافة الى بركة سباحة مذهلة في الهواء الطلق.

للمزيد من المعلومات: rosewoodhotels.com/jeddah

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معلومات عن فنادق ومنتجعات روزوود

تدير مجموعة فنادق ومنتجعات روزوود Rosewood Hotels & Resorts® 28 فندقاً ومنتجعاً فريداً من نوعه في 16 دولة، مع 21 فندقاً جديداً قيد التطوير. تحتضن كل من فنادق روزوود فلسفة ‘A Sense of Place®’ Place" الخاصة بالعلامة التجاريّة لتعكس التاريخ والثقافة والحسّ في كلّ موقع. تضم مجموعة روزوود بعضاً من أكثر الفنادق والمنتجعات الأسطوريّة في العالم، بما في ذلك ذا كارليل، إيه روزوود هوتل في نيويورك، روزوود مانشن في تيرتل كريك في دالاس، فندق دي كريلون، وفندق روزوود في باريس، بالإضافة إلى الكلاسيكيّات الجديدة مثل روزوود هونغ كونغ. بالنسبة لمن يرغبون في الإقامة لفترة أطول بقليل، تقدّم مساكن روزوود فرصةً مميّزة للتملّك أو الإيجار في وجهات استثنائيّة ضمن مجموعة العلامة التجاريّة الواسعة.

لمزيدٍ من المعلومات: rosewoodhotels.com

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