شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 10 منشآت مخالفة في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الاحساء خلال الأسبوع الماضي، 6212 جولة رقابية، على منافذ الصحة العامة والمتاجر بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خططها وبرامجها الرقابية والتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 10 منشأت، ورصد 17 مُخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية، وضبط 14 مخالفة لتجمعات الأفراد بما يفوق العدد المسموح به، وتم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استناداً للأنظمة واللوائح المتبعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما رفعت أمانة الأحساء خلال الفترة نفسها 4220 طناً من النفايات المنزلية وأزالت 2770 متراً مكعباً من الأنقاض والمُخلّفات الإنشائية مجهولة المصدر، إضافةً إلى تطهير وتعقيم 390 موقعاً و 11249 من الآليات والمعدات والحاويات باستخدام 9420 لتراً من المُعقمات والمطهرات.