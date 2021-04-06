الشؤون الإسلامية‬⁩: تعليق الاعتكاف وإقامة سفر الإفطار والسحور في جميع الجوامع والمساجد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية‬ تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد خلال شهر رمضان المبارك.

تفاصيل القرار:

وأصدر وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ اليوم توجيها بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ جاءت على النحو التالي:

1- تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وأن يشمل ذلك الإفطار والسحور داخلها ، أو في المرافق التابعة لها.

2- تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد.

3- التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

واختتم التوجيه بالتنويه على أن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع سيتم الإفادة عنه لاحقاً في بيان تصدره الوزارة.



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