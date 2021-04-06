اللواء العتيبي يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التفوق الجوي بباكستان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفقد قائد قاعدة الملك عبدالعزیز الجویة بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي يوم أمس الاثنين، مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط (مركز التفوق الجوي 2021) بجمهورية باكستان الإسلامية، وكان في استقباله الفريق سيد نعمان علي هاي نائب رئيس الأركان الجوية الباكستانية والملحق العسكري السعودي لدى باكستان اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني وقائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن فايح بن عبدالرحمن الروقي.

واستمع اللواء العتيبي إلى إيجاز عن التمرين والاستعدادات التي سبقت تنفيذه وما تم إنجازه منذ بداية التمرين حتى الآن في ما يخص مناورات التمرين والأهداف التي تم تحقيقها.

وقال العتيبي إن مثل هذه التمارين تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة والاحتراف في كافة الجوانب العملياتية والفنية والإدارية والتي تتوفر في القوات الجوية الملكية السعودية بما تمتلكه من قدرات وإمكانات وخبرات متراكمة من خلال المشارك في التمارين الدولية المختلطة.

قدرات وإمكانات:

وأشار إلى قدرات وإمكانيات القوات الجوية الملكية السعودية على نقل منظومات الطائرات المشاركة والمعدات والأفراد آلاف الأميال وبإمكانيات سعودية بحتة، والتكيف مع العمل في بيئات جوية مختلفة وبأعلى معدلات السلامة والاحتراف، ما هو إلا دليل راسخ على ما تمتلكه قواتنا الجوية من كفاءات وطنية متميزة.

وأشاد بما تحظى به القوات المسلحة من دعم لا محدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ومن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى المتابعة الدقيقة والمستمرة من قائد القوات الجویة الملكية السعودية الفریق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزیز، لتذليل كافة العقبات والصعوبات لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة في التمرين وعودة كافة المشاركين إلى أرض الوطن سالمين غانمين.

مركز التفوق الجوي:

وتواصل طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز (تورنيدو) متعددة المهام بأطقمها الجوية والفنية والمساندة مشاركتها في مناورات التمرين الجوي المشترك (مركز التفوق الجوي 2021 ) الذي تشارك فيه القوات الجوية الأمريكية و القوات الجوية من البلد المستضيف باكستان.



شارك الخبر