الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

نائب أمير مكة يستقبل السديس وعدداً من أئمة ومؤذني المسجد الحرام

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، يرافقه عدد من أئمة وخطباء ومؤذني المسجد الحرام والذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بقرب حلول شهر رمضان المبارك، معبرين عن صادق التهنئة بهذه المناسبة سائلين الله له ولجميع المسلمين أن يبلغهم رمضان.

دعم مستمر:

وعبّر الرئيس العام عن شكره وتقديره إلى نائب أمير مكة على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة ومتابعته لأعمال الرئاسة، سائلاً الله له العون والتوفيق والسداد وأن يعينه على خدمة دينه ومليكه ووطنه والحرم المكي الشريف وقاصديه.

وختم الشيخ السديس حديثه بالدعاء لقيادة هذا الوطن الغالي بالعون والتوفيق ولجميع المسلمين أن يبلغهم الشهر الكريم وهم في أحسن حال.



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