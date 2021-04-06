شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الأحوال المدنية بشأن التصوير في بطاقة الهوية الوطنية بالثوب الملون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على ضرورة التقيد بالزي الرسمي السعودي عند التصوير لإصدار أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وأنه لا يمكن التصوير دون ارتداء الشماغ أو الغترة.

وقالت الأحوال المدنية أنه يمكن للراغبين بالتصوير ارتداء الثوب الشتوي الملون والشماغ أو الغترة، وهو ما يؤكد عدم اشتراط أن يكون التصوير بالثوب الأبيض فقط.

وشددت على أهمية ارتداء الزي الرسمي عند التوجه إلى مقارها وفروعها لاستلام بطاقة الهوية.