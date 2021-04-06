شكرا لمتابعة خبر عن الطرق تحذر قائدي المركبات بطريق المهد_عفيف من عاصفة ترابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

حذر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، قائدة المركبات بطريق المهد_عفيف من عاصفة ترابية على الطريق .

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "لمستخدمي طريق ‎المهد عفيف بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق ".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق ( تبوك وحائل والجوف )، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة قد تتخللها سحب رعدية.