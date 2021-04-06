شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طيار مدني يفسر ظاهرة عجيبة كالبرق خارج قمرة قيادة طائرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فسر الكابت الطيار عبد الله بن صالح الغامدي الفيديو المتداول حول ظهور وميض كالبرق في السماء والذي تم التقاطه من داخل قمرة قيادة طيار .

وأكد الطيار المدني عبد الله الغامدي أن هذه الظاهرة تحدث إذا دخل الطيار في سحابة مشبعة بالماء حيث يظهر وميض كالبرق يشاهدة في الزجاج الامامي نتيجة احتكاك الطائرة بالماء في سرعة عاليه .

وأكد أن هذه هي الكهرباء الساكنه و ليس منها خطر فهناك نظام في الطائرة عن طريقه يتم تفريغها ، ولكن لها تأثير بسيط في التشويش على الإتصالات .