الفرق بين فحص كورونا وفحص الأجسام المضادة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الفرق بين الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد وفحص الأجسام المضادة.

وأكدت الوزارة إن الفحص المستخدم للكشف عن الإصابة الحالية بفيروس كورونا يتم عن طريق تحليل (PCR)، وذلك بأخذ مسحة من الجهاز التنفسي العلوي.

وأشارت "الصحة" إلى أن هناك فحصاً قد يستخدم في بعض المنشآت للكشف عن الإصابة بعدوى سابقة بالفيروس، يتم عن طريق تحليل الأجسام المضادة للفيروس.