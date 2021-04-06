«الصحة»: لا تعارض بين تلقي لقاح كورونا والمضاد الحيوي

أوضحت وزارة الصحة عدم وجود تعارض بين تلقي لقاح كورونا وتناول المضادات الحيوية الموصوفة من قبل الطبيب.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من أحد المواطنين، أنه «لا يوجد تعارض، ويمكنك تناول الأدوية الموصوفة للحالة من الطبيب المعالج».

وقال المواطن في استفساره، هل يتعارض تناول المضاد الحيوي مع تطعيم فايروس كورونا؟.

من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة إلى أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فايروس كورونا «فايزر أو أسترازينكا»، هي:

ـ من لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما «بعد الجرعة الأولى».

ـ الحوامل

- أقل من ١٨ سنة

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