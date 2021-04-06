بالفيديو.. مختص يطرح حلًّا للقضاء على السوق السوداء للعاملات المنزليات

قبل كل رمضان يشهد ملف العمالة المنزلية جدلًا وتفاعلًا؛ بسبب تفاوت الأجور وندرة العاملات المنزليات وصعود السوق السوداء لهن، ما يمثل عبئًا على المواطنين.

وقال المختص بشؤون المستهلك، عبد الرحمن العجيمي، لبرنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية» إن الحلول الموجودة الآن غير مرضية للكثيرين وغير مرضية أيضًا للعاملة المنزلة أو حتى لدولة العاملة، وإن كانت ترضي أكثر مكاتب الاستقدام، مطالبًا بالنظر الى تجارب الدول المجاورة في هذا الملف.

وطرح العجيمي، حلًّا يتمثل في منح العاملة تأشيرة زيارة لمدة أسبوعين مثلًا وبعد مقابلة رب المنزل لها ورؤيتها لحجرتها ومكانها بالبيت، يتم توقيع العقد ثم تسوية أوراقها في الجوازات بعد ذلك، ما سيقضي على السوق السوداء للعمالة المنزلية.

أشار أن رواتب العاملات ترتفع قبل رمضان الى أربعة وخمسة آلاف ريال هذا إذا وجدتها أصلًا.

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