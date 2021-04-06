«الزراعة» توضح فوائد فاكهة السدر: تتفوق على التفاح الأصفر

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الفوائد الصحية لفاكهة السدر، والتي تزرع أشجارها في بعض مناطق المملكة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن فاكهة السدر المحسن «العبري» تعد محصول زراعي محلي طازج ينتج في مناطق المملكة المختلفة، وهذا ما يجعل السدر محافظًا على قيمته الغذائية، وقد بدأ موسمه مع بداية شهر مارس.

وأضافت أن السدر يتميز عن التفاح الأصفر بوجود (10) أضعاف من فيتامين (ج)، وضعف الألياف، و(3) أضعاف من البروتين، وضعف مقدار الكالسيوم والحديد والنحاس والزنك من المعادن، وضعف مقدار الثيامين والريبوفلافين من الفيتامينات.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن مناطق إنتاج السدر هي الأجزاء الجنوبية الغربية من جبال السروات، والأحساء والقطيف بالمنطقة الشرقية، ومحافظة وادي الدواسر والدلم والمزاحمية بمنطقة الرياض، وجازان ونجران.

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