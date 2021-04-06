«المرور»: إتمام سن الثامنة عشرة شرط للحصول على رخصة القيادة الخاصة

أوضحت الإدارة العامة للمرور، مدى إمكانية نقل سيارة باسم شخص عمره 17 عامًا ولديه تصريح قيادة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن لتسجيل أي مركبة يلزم تسجيل مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة إذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك.

ويشترط للحصول على رخصة القيادة إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية، وإتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة، وألا يكون طالب رخصة القيادة العامة، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ووفق المادة الـ«36» من نظام المرور.

اقرأ أيضًا:

استخراج رخصة «القيادة الخاصة» والدرجات النارية.. المرور يوضح السن المناسبة

«المرور» يعلق على شروط تجديد رخصة القيادة: لا يلزم تعبئة النموذج الطبي