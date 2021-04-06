الوزير آل الشيخ يوجه بإعداد خطة زمنية لتلقي منسوبي «التعليم» لقاح كورونا

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.

جاء ذلك في ضوء التوجيهات السامية، وحرصًا على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني، بحسب وزارة التعليم في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكانت وزارة التعليم، وجّهت المدارس المتوسطة والثانوية بضرورة إعداد أسئلة الاختبارات ونماذج الإجابة وتسليمها لإدارة المدرسة وإنهاء المناهج الدراسية في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل مع استكمال تقويم الطلاب في جميع المواد التي تقوم تقويمًا مستمرًا واستكمال تقويم الطلاب في أعمال الفصل الدراسي الثاني لمواد الاختبارات في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان الجاري.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تنفيذ اختبارات المواد الشفوية والعملية بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر رمضان وتستمر حتى يوم الخميس الموافق الثالث من شهر رمضان على أن يبدأ تنفيذ اختبارات الطلاب بدءًا من يوم الأحد الموافق للسادس من رمضان وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من الشهر نفسه، على أن يتم رصد النتائج في نظام نور وإصدار شهادات الطلاب يوم الخميس الموافق للسابع عشر من الشهر نفسه.

وشددت الوزارة على استمرار الدراسة في أيام الاختبارات المحددة في شهر رمضان، مع تقديم حصص دراسية لمعالجة الفاقد التعليمي، وتنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي واعتماد توزيع الدرجات للفصل الدراسي الثاني والدور الثاني وفق ما ورد في دليل توزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.

وأوضحت أنه يتعين على إدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم متابعة إيقاف جميع الأنشطة اللا صفية والبرامج التدريبية واللقاءات والفعاليات تحقيقًا للمصلحة التعليمية وتركيز المحتوى كافة على المواد الدراسية بما يتناسب مع الحصص المتبقية ويضمن تحقيق المهارات الأساسية ويحد من الفاقد التعليمي، مع إطلاع أولياء الأمور عليها لضمان مساهمتهم الفعالة في دعم تعليم الطلاب ورصد درجات السلوك والمواظبة للطلاب في نظام نور والإعلان عن جدول ومواعيد الاختبارات وإتاحتها على منصة مدرستي قبل فترة الاختبارات بوقت كافٍ.

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