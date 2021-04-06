«الأحوال المدنية»: تسليم البطاقة الأصل عند التفويض باستلام الجديدة

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه لا توجد أوراق مطلوبة عقب التفويض باستلام البطاقة، سوى تسليم البطاقة الأصلية لصاحب التفويض.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية، ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه لا توجد إجراءات أو ارواق مطلوبة عند التفويض باستلام البطاقة سوى تسليم البطاقة الأصل، مشيرة إلى أنه يتم إجراء التفويض إلكترونيًا عبر «أبشر».

من جهة أخرى، ذكرت الأحوال المدنية، أنه بمجرد الإبلاغ عن فقد البطاقة يتم إلغاؤها ولا يتم التعامل بها، يجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هويه أخرى سارية.

وأشارت إلى أن سجل الأسرة لا يوجد له تاريخ انتهاء، وإنما يتم تجديده عند حدوث واقعة على السجل المدني الخاص بصاحبه.

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