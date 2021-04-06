خطة زمنية لتطعيم منسوبي التعليم

‏وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ بتطعيم منسوبي التعليم في جميع قطاعاته ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "في ضوء التوجيهات السامية، وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني؛ وجه وزير التعليم بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية".



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