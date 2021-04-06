السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس عبر الاتصال المرئي اجتماع مجلس المنطقة



عرعر 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس مجلس المنطقة اليوم، عبر الاتصال المرئي الجلسة الأولى لاجتماع مجلس المنطقة بدورته الثانية للعام المالي 1442 / 1443.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن استعراض الخطة الإستراتيجية للمنطقة، كذلك الخطة الإستراتيجية لمدينة عرعر ، التي أعدتها وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن ، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية أن تكون الخطة تتوافق مع مبادئ ومفاهيم رؤية 2030 بما تمثلة من مرجعية شاملة لكافة الخطط وخارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية متكاملة ، في ظل رعاية وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-.

وتطلع سموه إلى أن تسهم في تهيئة مدن شاملة ومرنة ومستدامة، وتحسين جودة الحياة لتلبية احتياجات السكان، والإنتاجية الاقتصادية و تقديم الخدمات والارتقاء بجودتها وتحسين المشهد الحضري، وتكامل وترابط مدن وقرى المنطقة , وتوحيد وتنظيم العملية التخطيطية، و دراسة النطاق العمراني، ودراسات أولويات التنمية العمرانية لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة , إضافةً إلى رفع مستوى البيئة العمرانية في المنطقة وتعزيز فرص الاستثمار وفق المزايا النسبية للمنطقة وبما يعكس هويتها وميزاتها النسبية والتنافسية استراتيجية وإيجاد نظام حوكمة يضمن تنفيذ سياسات وأهداف الخطة وإعداد برنامج تسويق الميزات النسبية في المنطقة وجذب الاستثمارات . موكداً على مسؤولية الجميع في انجاح هذه الخطة و مواجهة التحديات بروح المسؤولية والابتكار والاتقان والصبر والمثابرة بكل أمانة واخلاص .

// انتهى //

13:49ت م

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