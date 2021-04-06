السعودية اليوم / جمعية "رفقاء" بنجران تنفذ مبادرة "عطاء ونماء"



نجران 24 شعبان 1442هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واس

أطلقت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة نجران "رفقاء" اليوم بمقرها، مبادرة "عطاء ونماء"، لمستفيدي الجمعية.

وتتضمن المبادرة توزيع بطاقات تموينية وسلال غذائية متنوعة، إضافةً إلى توزيع ما يقارب ٤٦٠٠ بطاقة بيانات متعددة السعات على الأيتام المستفيدين من الجمعية.

وتأتي المبادرة ضمن المبادرات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها .

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13:46ت م

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