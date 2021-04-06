السعودية اليوم / أكثر من 135 ألف مستفيد من خدمات مستشفى النور التخصصي



مكة المكرمة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واس

قدّم مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة خدماته خلال الربع الأول للعام الجاري 2021م لـ 135,759 مراجعا، حيث بلغ عدد المراجعين الذين جرت خدمتهم في قسم الطوارئ 33863 مراجعا، كما بلغ عدد مراجعي أقسام العيادات 40801 مراجعا، وعدد الحالات بمركز السكري 17642 حالة، ومركز الأسنان 8963 حالة،ومركز العيون 8489 حالة، ومركز القلب 3670 مراجعا، ومركز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي 9863 مراجعا، وعدد حالات مركز الكلى وأمراض ضغط الدم 2828 حالة ، وعدد الزيارات للطب المنزلي وصل إلى 9640 زيارة، كما بلغ عدد الحالات بقسم الأشعة 53859 حالة، فيما بلغ إجمالي العمليات خلال المدة نفسها 2762 عملية، وعدد المناظير 319 عملية منظار، وعدد حالات القسطرة 898 حالة "تنوعت بين قسطرة علاجية وتشخيصية" .

وبلغ إجمالي عدد العينات المخبرية 466460 عينة، كما بلغ عدد الوصفات الصيدلية 88970 وصفة.

// انتهى //

13:43ت م

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