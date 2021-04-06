السعودية اليوم / العثيمين يدعو إلى المساهمة في صندوق وقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي



جدة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

دعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إلى تشجيع ودعم المشاريع الفكرية والفقهية الذي ينفذها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أحد أجهزة المنظمة المتفرعة، وذلك عبر المساهمة في صندوق الوقف التابع للمجمع والذي تم إقرار نظامه الأساسي في اجتماع الخبراء الحكوميين الدوليين المنعقد على هامش الدورة 44 لمجلس وزراء الخارجية في كوت ديفوار في يوليو 2017.

وأشار معاليه خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء صندوق وقف المجمع، الذي عقد افتراضيا ،اليوم ، إلى أن دعم الصندوق سيمكن المجمع من تحقيق غاياته وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية على المستوى القصير والمتوسط والطويل.

وقال العثيمين إن الحاجة إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي تبرز بشدة خاصة لمواجهة التحديات في الاجتهاد والفتوى، وتكريس وتعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية، والحماية من تشتت الفتاوى وغلو الفكر وتطرف المواقف .

وأهاب الأمين العام بالدول الأعضاء لدعم الوقف المخصص للمجمع ليحقق الأغراض التي أنشئ من أجلها.

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13:42ت م

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