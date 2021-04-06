السعودية اليوم / روسيا تسجل 8328 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8328 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا بروسيا أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى أربعة ملايين و 597868 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 101106, مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.220.035 حالة

// انتهى //

13:42ت م

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موسكو 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8328 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 389 وفاة.وأفاد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا بروسيا أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى أربعة ملايين و 597868 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 101106, مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.220.035 حالة// انتهى //13:42ت م0096

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