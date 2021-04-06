السعودية اليوم / الأمين العام للجامعة العربية يلتقي المدراء العامين للمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة في تونس



القاهرة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال زيارته إلى تونس بالمدراء العامين للمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة التي تتخذ من تونس مقراً لها وهم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدكتور محمد ولد أعمر والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان والأمين العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم حامدي، والمدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات المهندس محمد بن عمر.

وأفادت الجامعة في بيان لها اليوم بأنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بين الأمين العام والمدراء العموم للمنظمات حول سبل الارتقاء بالعمل العربي المشترك بشكل عام وفي المجالات التي تختص بها كل منظمة بشكل خاص.

وأكد الأمين العام دعمه المستمر لعمل المنظمات في كل ما من شأنه تنشيط وتطوير أدائها بما يخدم المصالح العربية وبما يساعد في تحقيق الاهداف المنوطة بكل منظمة.

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13:28ت م

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