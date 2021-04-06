اقتصادي / "كفاءة الطاقة" تُنفذ 2928 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات وتخالف 26 منشأة



الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

نفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة 2928 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات، للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطارات.

وشملت الجولات كل من الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل ونجران وعسير وجازان والباحة والقصيم والحدود الشمالية.

وكشفت الجولة الرقابية عن ضبط 163 منتج ومخالفة 26 منشأة، وتنوعت المخالفات ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة، وعدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة في مكانها الصحيح، والبطاقة الملصقة غير ملونة أبيض وأسود، ووجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة

وشاركت في الجولة الرقابة كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

// انتهى /

13:23ت م

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الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسنفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة 2928 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات، للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطارات.وشملت الجولات كل من الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل ونجران وعسير وجازان والباحة والقصيم والحدود الشمالية.وكشفت الجولة الرقابية عن ضبط 163 منتج ومخالفة 26 منشأة، وتنوعت المخالفات ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة، وعدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة في مكانها الصحيح، والبطاقة الملصقة غير ملونة أبيض وأسود، ووجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية على الإطار.وشاركت في الجولة الرقابة كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.// انتهى /13:23ت م0085

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