الانتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحي بحي النظيم بتكلفة 14 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتهت شركة المياه الوطنية مؤخرًا من تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاء من حي النظيم شرق مدينة الرياض، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

تحسين مستوى الخدمات

وأوضحت الشركة أن المشروع الذي بلغت أطوال شبكاته أكثر من (15) كم، وتكلفته الإجمالية أكثر من (14) مليون ريال يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة عن طريق رفع الضرر البيئي، وزيادة نسب التغطية بالخدمات البيئية، مشيرة إلى أن المشروع يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.

أعلى معايير الجودة

وأكدت الشركة أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة للانتهاء منها، ودخولها بشكل فعلي لخِدمة العملاء، مشددةً في الوقت نفسه على مراعاتها أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية.



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