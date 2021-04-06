المرور يعلن ضبط قائد مركبة متهور راوغ بين السيارات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع شكوى مواطن وثق مراوغة قائد مركبة بين السيارات، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور السعودي إنه تم ضبط قائد المركبة، كانت تراوغ بين السيارات بتهور، وتم وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وفي وقت سابق، دعا المرور السعودي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

5 نصائح عند تعطل المركبة:

وأشار المرور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إلى أنه عند تعطل المركبة يجب الالتزام باتباع الإرشادات الآتية:

– الوقوف على جانب الطريق.

– إضاءة أنوار المركبة التنبيهية.

– وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى.

– الاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة.

– تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.

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