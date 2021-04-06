الأرصاد تتوقع تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة الأيام القادمة يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة من بداية الأسبوع القادم على مناطق شمال وغرب ثم وسط وشرق المملكة ويصحب ذلك نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج على سواحل البحر الأحمر.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق ( تبوك وحائل والجوف )، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة قد تتخللها سحب رعدية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



شارك الخبر