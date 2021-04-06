حريق يلتهم مستودعين جنوب جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، صباح اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في مستودعين جنوب المحافظة.

السيطرة على الحريق

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في مستودعين جنوب المحافظة”.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات ولله الحمد.



شارك الخبر