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شكرا لقرائتكم حريق يلتهم مستودعين جنوب جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06
حريق يلتهم مستودعين جنوب جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، صباح اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في مستودعين جنوب المحافظة.
السيطرة على الحريق
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في مستودعين جنوب المحافظة”.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات ولله الحمد.
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