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حريق يلتهم مستودعين جنوب جدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

حريق يلتهم مستودعين جنوب جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، صباح اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في مستودعين جنوب المحافظة.

السيطرة على الحريق

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في مستودعين جنوب المحافظة”.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات ولله الحمد.

حريق يلتهم مستودعين جنوب جدة - متابعات الخليج 365 حريق يلتهم مستودعين جنوب جدة - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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