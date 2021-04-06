بريطانيا: منع امتلاك إيران أسلحة نووية سيظل أولوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت بريطانيا إنها تشعر بقلق عميق إزاء عدم امتثال إيران المستمر والمنهجي لالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، مشددة على وجوب أن تعود إيران إلى الامتثال لالتزاماتها.

أولويات بريطانيا مع إيران

وبحسب موقع سكاي نيوز، ذكرت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز، أن الأولوية لـ بريطانيا ستظل منع إيران من امتلاك قدرة أسلحة نووية، وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وتأمين إطلاق سراح مزدوجي الجنسية، وإبقاء الباب الدبلوماسي مفتوحًا للمناقشات حول خطة جديدة وشاملة.

وأضافت دياز أن المملكة المتحدة إلى جانب شركائها الدوليين اتخذت خطوات متتالية لإعادة إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي مرحبة بالتزام الرئيس بايدن بأنه إذا عادت إيران إلى الامتثال للاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستدخل الاتفاقية مجددًا، وتعتقد لندن أن هذه فرصة مهمة لاستئناف التواصل بين إيران والولايات المتحدة وتحقيق أهداف خطة العمل الشاملة المشتركة.

بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي

وقالت دياز إن الدول الخليجية هي من الشركاء التجاريين المهمين للمملكة المتحدة، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية 40.9 مليار جنيه إسترليني في نهاية الربع الثاني من عام 2020.

وأضافت أنه، وباعتبارها كتلة واحدة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعد ثالث أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والصين.

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