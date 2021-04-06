السديس: التحصين ضد كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - واس

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اشتراط “محصن” لدخول الحرمين الشريفين يجسد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بصحة المصلين بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

بيئة مستوفية لجميع المعايير الصحية

وأشار معاليه إلى أن القيادة الحكيمة – رعاها الله – لم تألُ جهداً في سبيل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تسهم بعد عون الله وتوفيقه في ضمان تأدية النسك والعبادات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في بيئة صحية مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجابهة الجائحة العالمية.

ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات

ودعا السديس كل من يفد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي على الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.

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