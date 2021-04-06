آل الشيخ يوجه بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح كورونا لمنسوبي التعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّه وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم.

وقالت وزارة التعليم، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “في ضوء التوجيهات السامية، وحرصًا على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني؛ وجه وزير التعليم بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية”.

تطورات كورونا في السعودية

وبالأمس كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (695) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تعافي (489) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة، قد توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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